Прием таджикских студентов в Ташкентских государственный юридический университет (ТГЮУ), начиная с 2017/2018 учебного года будет осуществляться в упрощенном порядке. Граждане Таджикистана смогут поступить в вуз вне квот приема на платно-контрактной основе. И для этого им не нужно будет сдавать тестовые экзамены, а потребуется только пройти собеседование.

В соответствии с протоколом четвертого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан (27-28 декабря 2016 года в Душанбе) министерством юстиции РУ введен новый порядок приема иностранных граждан, в том числе, граждан Таджикистана, на бакалавриат Ташкентского государственного юридического университета вне квот приема с оплатой суммы контракта за обучение в иностранной валюте, сообщило диппредставительство Узбекистана в Таджикистане.

Ташкентский государственный юридический университет является высшим образовательным и научно-методическим учреждением по подготовке, переподготовке юридических кадров по специальности «юриспруденция».

ТГЮУ имеет международные связи и проекты по обмену студентами со Школой права Бостонского колледжа, Университетом Тулуза 1 Капитолий, Нагойским университетом, Университетом Осака, Северо-западным университетом политики и права (Китай, Сиань), Восточным университетом политики и права (Китай).

Заявление о приеме в электронной форме заполняется в режиме реального времени и принимается до 15 июля. К электронному заявлению о приеме необходимо приложить соответствующие документы в электронной форме.