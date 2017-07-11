В офисном здании на Алтуфьевском шоссе мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, вооруженный мужчина утром во вторник, 11 июля, вошел в здание на Алтуфьевском шоссе, дом 27, и открыл беспорядочную стрельбу.

В результате стрельбы смертельные ранения получила женщина. После этого, по предварительным данным, нападавший покончил с собой.

СК РФ уже возбудил дело по факту убийства женщины.

"По данным следствия, утром 11 июля 2017 в офисе одного из торговых центров, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, мужчина произвел выстрелы в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством", - сообщается на сайте следкомитета РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются мотивы и картина произошедшего.