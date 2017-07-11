В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2018 молодежная сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 22 лет, на учебно-тренировочном сборе в Аль-Айне провела товарищеский матч против сверстников из Объединенных Арабских Эмиратов.

Встреча проходила на стадионе «Тахнун Бин Мохамед» и завершилась победой хозяев – 2:1. Счет в игре под занавес первого тайма открыл Шахин Суроур Сайф Аль-Дармаки. На 67-й минуте воспользовавшись ошибкой в обороне «молодежки» Таджикистана Али Ид Амер Аль-Яхя удвоил преимущество своей команды. Шесть минут спустя вышедший во втором тайме на замену Шахром Самиев сократил счет в игре. Забив гол, футболисты Таджикистана попытались спасти матч, побежали вперед, однако хозяева удержали нужный для них счет. В итоге встреча так и завершилась минимальной победой сборной ОАЭ – 2:1. Сообщает официальный сайт ФФТ

Молодежная сборная Таджикистана пробудет на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ до 16 июля. Затем наша команда вылетит в иорданский город Амман, откуда через территорию Израиля отправится в палестинский Хеврон, где с 19 по 23 июля пройдет отборочный турнир молодежного чемпионата Азии-2018 (U-23) в группе «Е». Соперниками наших футболистов будут команды Палестины (19 июля), Бангладеш (21 июля) и Иордании (23 июля).

В финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 9 по 27 января 2018 года в Китае, выйдут победители 10 отборочных групп и 5 команд, занявших вторые места в своих группах с наилучшими показателями.