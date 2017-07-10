АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Эмомали Рахмон проведет совещание, посвященное 10-летию принятия Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжества и обрядов». Встреча пройдет в госкомплексе «Кохи Бардбад». Начало в 10:00.

- В Душанбе в гостинице «Шератон» состоится Форум на тему «1000 золотых дней начала жизни – основа развития нации». В ходе Форума будут представлены результаты национального исследования «Оценка ситуации питания матерей и детей» в 2016 году. Начало в 9:00.

- В Республиканском пресс-центре (здание ЦСИ) состоится пресс-конференция по итогам полугодовой деятельности Главного управления геологии при правительстве РТ. Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ИЮЛЯ

1973 – Открылся первый детский широкоэкранный кинотеатр «Орленок»

2009 - В ходе спецоперации по обезвреживанию незаконной вооруженной группировки в Тавильдаринском районе был убит бывший полевой командир ОТО, экс-министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Мирзо Зиеев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ИЮЛЯ

1911-1989 – Родился Народный гафиз Таджикистана Пир Садиров.

1942 – Родился танцовщица, Народная артистка Таджикистана Гавхар Мирджумаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 42-44 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 31-33 тепла.