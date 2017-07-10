Министерство образования и науки Таджикистана заявляет, что не запрещало таджикским студентам, обучающимся в Иране, выезжать и продолжать учебу там. «Никаких подобных распоряжений не было: ни письменно, ни устно», - заявил министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.

Так министр ответил на вопрос журналистов о том, что многие родители студентов, чьи дети обучались в вузах Ирана, причем, не религиозной направленности, жалуются на то, что их детям запретили возвращаться на учебу в Иран после проведенных на родине каникул.

Кстати, некоторые из родителей обратились в редакцию «АП», и рассказали, что у их детей при прилете домой на каникулы в аэропорту Душанбе отобрали паспорта.

«Никакого поручения от Минобрнауки по вопросу невозврата студентов в вузы Ирана мы не давали», - сказал Нуриддин Саид.

По словам министра, ежегодно на Таджикистана в Иран по квоте едут учиться 50 таджикских граждан. «В плане сотрудничества в образовательной сфере с Ираном у нас нет никаких проблем. Все, кто ранее поступил туда по квоте, продолжат это обучение в этом году», - заверил глава Минобрнауки.

Тем временем, жительница города Душанбе Раъно Курбонова сообщила «АП», что ее дочь учится в Университете Шахида Бихишти города Тегерана, она закончила третий курс, и приехала на каникулы домой, однако вернуться и продолжить учебу в вузе сейчас не может.

«По приезду в Душанбе в конце июня, в аэропорту у нее забрали паспорт, и сказали, чтобы она больше не ездила в Иран. Их было несколько ребят. Человек, представившись сотрудником спецслужб, спросил, на каком факультете они обучаются, и на ответ «факультет психологии», он сообщил им, что на этом факультете их обучают религии, и поэтому они больше не смогут продолжать там учебу. В группе моей дочери обучаются 36 человек из Таджикистана, сейчас в Иране остались 5-6 человек из них, которые не приехали на каникулы домой. Этот мужчина сказал, что их тоже вернут домой», - рассказала женщина.

Сейчас, по ее словам, она пытается собрать документы, чтобы отправить дочь учится уже на родине – к, примеру, в Национальном университете Таджикистана.

Абдувохид Меликов, редактор журнала «Чашма», сообщил «АП», что его дочь также учится в вышеуказанном иранском вузе – она перешла в этом году на третий курс экономического факультета. Домой она пока не вернулась – осталась на лето в Иране, и продолжает обучение.

«Все знают, что экономика вообще никак не касается религии. Но многим ее однокурсникам, вернувшимся в Душанбе, по нашим данным, дорога назад в Иран на учебу заказана. Те, кто приехал домой, назад уже не смогут вернуться – у них забрали паспорта. Я не понимаю, почему так происходит. Пусть дадут нашим детям возможность учиться и получить образование», - отметил журналист.