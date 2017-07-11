Автотранспортное движение в ГБАО приостановлено, участок дороги Душанбе-Дарваз – примерно 800 метров - находится полностью под водой. Об этом «АП» сообщили в администрации области.

По данным источника доехать в Дарваз можно лишь по «старой» трассе – перевалу Хобурабад.

Уровень глубины в месте разлива реки Пяндж составляет от 80 сантиметров до 1 метра, передает корреспондент «АП». По словам очевидцев, жителей района, вода не отступила пока ни на сантиметр.

Восьмого июля, вблизи села Хостав Дарвазского района ГБАО: с афганской стороны сошел оползень, который перекрыл реку, вода вышла из берегов и затопила село. В результате 22 дома жителей села были затоплены. Люди не пострадали, они размещены в палаточном городке.

Таджикистан пострадал из-за разгулявшейся стихии в Афганистане. Там в результате наводнения погибли люди.

Бурное наводнение, охватившее на выходных ряд уездов северо-восточной афганской провинции Бадахшан, послужило причиной жертв, сообщили представители местных властей, пишет Afghanistan.ru.

Стихийное бедствие распространилось на уезды Шаки, Бахарак, Хаш и Ямган. Еще в субботу наводнение разрушило десятки жилых домов, при этом погибли люди. В воскресенье местные власти сообщили о гибели не менее 3 человек в уезде Шаки, при этом очевидцы сообщали по меньшей мере о 8 погибших. Из других уездов также поступали сообщения о жертвах, число которых на тот момент было не установлено.

На данный момент в прессу поступили сообщения о том, что в воскресенье наводнение в Бадахшане привело к гибели ещё 6 человек, в числе которых был несовершеннолетний, передаёт информационное агентство «Бахтар».

В настоящее время местные власти прилагают усилия для поддержки пострадавших, в уездах действуют бригады спасателей и проходит распределение материальной помощи, но жизни многих людей до сих пор находятся под угрозой.