С 1 июля начались вступительные экзамены в высших и средних учебных заведениях Таджикистана. Итоги приема документов показывают, что технические профессии по-прежнему не пользуются большим спросом среди молодежи, большинство поступающих хотят стать юристами и врачами.

Кем стать?

Выпускники таджикских школ определились с выбором специальностей. По информации официального сайта Национального центра тестирования, документы на поступление в высшие и средние профессиональные учебные заведения страны сдали 95 520 абитуриентов, что на 47% больше, чем в плане приема. А учебных мест – 64 939.

Как показывает практика, молодежь Таджикистана при поступлении в вузы чаще выбирает такие направления, как медицина, право, дипломатия и международные отношения, иностранные языки, экономика. Большой наплыв абитуриентов в кластерах «Обществоведение и право» и «Медицина, биология и спорт».

Количество претендентов на получение образования по специальностям, входящим в эти кластеры, превышает норму в 2-2,5 раза. Инженерно-технические специальности считаются по-прежнему непрестижными.

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Результаты приема документов показывают, что вопросам профориентации в школах Таджикистана уделяется недостаточное внимание. Небольшой мини-опрос среди выпускников показал, что молодежь почти ничего не знает о потребностях рынка труда в стране. В то время как республика больше нуждается в инженерно-технических кадрах и специалистах технического профиля, большинство абитуриентов подало документы на юриспруденцию и медицину. Считается, что профессии этих кластеров более престижны, так как, обладая соответствующими дипломами, можно зарабатывать больше.

В этом году увеличилось и число претендентов на специальности 3-го кластера «Филология, педагогика, искусство».

В кластере «Обществоведение и право» на 4 565 мест претендуют 10 184 абитуриента, что составляет 223% от намеченного плана. Куда денутся 5 619 претендентов, которые не смогут успешно сдать тесты?

Около 35,5 тыс. выпускников выбрали медицинские специальности при плане приема 16 164 человека. Филологию, педагогику и искусство выбрали 19 737 выпускников, а мест в вузах этого профиля всего 12 128. Число желающих изучать экономику и географию превышает норму всего на 8,47%. А естественные и технические науки недосчитались около 18% абитуриентов. Планировали принять студентов на специальности этого кластера в количестве 17 566 человек, а документы сдали лишь 14 416.

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Силовиком быть престижнее, чем учителем

Фаррух: «Я поступаю на право, хочу стать прокурором или следователем. Потому что в жизни самые уважаемые люди - они. Зарабатывают они очень хорошо».

Манижа: «Иду на медицинский, потому что мама работает врачом. А я хочу продолжить семейное дело. С другой стороны, хорошего врача, как говорят, кормит сам народ. Хотя зарплата у них мизерная».

Сарвар: «Конечно, нет плохих профессий. Я сдал документы на английский язык. Взял репетитора, готовился целый год. Надеюсь на Бога, что он поможет мне поступить в вуз. В будущем хочу стать переводчиком с английского языка».

Баходур: «Отец – простой дехканин. Хотел сдать на первый кластер, но не уверен в своих знаниях. Отстаю по математике и физике. У нас не было хорошего учителя. Поэтому выбрал гуманитарное направление в третьем кластере».

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Аниса: «С выбором профессии были проблемы. Очень хотела стать кем-то вроде банкира, налоговика. Но для сельской женщины только два выбора – медсестра или учительница. Выбрала школу».

Мухаммад: «Отец долго уговаривал сдать документы на педагога. А учитель сегодня непрестижная профессия. Вот отец - преподаватель, а чего добился в жизни? Даже простой машины нет. Весь в долгах. Если сдам тест, то непременно стану правоведом или силовиком».

Экзамены на носу

Экзамены по всем 5 кластерам начались 1 июля, завершатся они 12 числа. А 18–19 июля будут сдавать экзамены абитуриенты, которые были зарегистрированы в дополнительных списках. Это те выпускники, которые по тем или иным причинам не успели сдать документы в первом потоке.

Напоминаем, что компонент А включает в себя общий экзамен, 3 субтеста – по таджикскому языку, математике, истории таджикского народа и основам государства и права. Компонент Б - 3 субтеста по дисциплинам согласно выбранному кластеру.

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Кроме того, по некоторым специальностям состоятся творческие экзамены и экзамены по специальным навыкам (компонент В), и они пройдут с 25 июня по 5 июля в соответствующих образовательных учреждениях.

Одним из нововведений Национального центра тестирования для участия в централизованных вступительных экзаменах - 2017 стала организация онлайн-тестов. Каждый желающий имел возможность проверить себя перед вступительными экзаменами, ответив на предварительные вопросы.

Для обеспечения равного доступа к регистрации на участие в ЦВЭ-2017 в 29 отобранных городах и районах республики создано 33 постоянных регистрационных пункта, в 21 – мобильные регистрационные пункты.

…Осенью 2016 года учащиеся средних школ Таджикистана приняли участие в апробации написания эссе на таджикском языке. Как известно, около 80 процентов провалили пробные экзамены. И сегодня они идут на педагогику и право. Итоги апробации показали учителям средних школ, на какие направления нужно обратить внимание в следующем году.

Стране нужны грамотные кадры по всем направлениям и специальностям. Но реалии сегодняшней жизни больше требуют профессионалов в сферах энергетики, новых технологий, геологии, во всех отраслях промышленности, транспорта. И сегодня не было бы проблемы лишних специалистов в одних отраслях и нехватки профессионалов в других, если бы реально работала Концепция профессиональной ориентации учащихся, принятая в стране еще в 2010 году…