Обслуживание внешнего долга для Таджикистана постепенно становится все менее проблематичным, считает заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте РТ Фарида Муъминова.

«Таджикистан за счет заимствований вложил достаточно большой объем ресурсов на развитие инфраструктуры. Эти ресурсы уже будут работать на то, чтобы вернуть заимствования», - сказала Муъминова в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметила, что часть заимствований, особенно со стороны Китая, направлена на создание более улучшенной инфраструктуры, которая будет работать на то, чтобы снизить транспортные издержки. «Тем самым, - продолжила замдиректора ЦСИ, - будет расти объем грузоперевозок, что приведет к увеличению поступлений в госбюджет».

Муъминова подчеркнула, что в рамках нормативных параметров потолок внешнего долга установлен в размере 40% ВВП.

«Пока у нас есть небольшой объем. Но в то же время мы понимаем, что заимствование должно быть обоснованным и оно должно иметь отдачу», - заключила она.

КОМУ И СКОЛЬКО МЫ ДОЛЖНЫ?

Объем внешнего долга Таджикистана составляет около 2,3 миллиарда долларов, что равно 32,7% ВВП республики.

В структуре внешнего долга более 2,1 миллиарда приходится на непосредственный государственный долг, что обеспечивает выполнение услуг правительства страны. Задолженности с государственной гарантией составляют 23,3 миллионов долларов.

Долги государственных предприятий, которые не имеют правительственную гарантию, сложились в размере 31,5 миллионов долларов.

Задолженности Национального банка Таджикистана составляют 121,6 миллионов долларов. В частности, 108 миллионов долларов НБТ задолжал Международному валютному фонду, $9 миллионов – Китаю, а еще $4,6 миллиона – Исламскому банку развития.

Таджикистан до конца нынешнего года намеревается привлечь из внешних источников финансирования 215 миллионов долларов.

При этом на обслуживание внешнего года планируется направить всего около 140 миллионов долларов.

Основным кредитором Таджикистана на данный момент является Китай, на который приходится более половины от общего объема внешнего долга: мы должны Китаю около 1,2 миллиардов долларов.

Также сравнительно большие задолженности Таджикистан имеет перед Всемирным банком ($294 млн), Азиатским банком развития ($225 млн), Исламским банком развития ($110 млн), Международным валютным фондом ($108 млн).