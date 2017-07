Юрист из России Наталья Весельницкая в разгар прошлогодней предвыборной кампании в США хотела передать семье Дональда Трампа компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, которая тогда баллотировалась на пост американского президента. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The New York Times. В итоге с госпожой Весельницкой встретился сын тогдашнего кандидата от республиканцев, а сейчас главы Белого дома Дональд Трамп-младший. Но ничего интересного он так и не услышал, пишет сегодня Коммерсант.

В субботу The New York Times написала о том, что 9 июня 2016 года - за несколько месяцев до победы Трампа на президентских выборах - его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в Trump Tower с юристом Натальей Весельницкой, которая - согласно New York Times - "связана с Кремлем".

Вначале сын президента утверждал, что речь на встрече шла о перспективах снятия запрета на усыновление детей из России гражданами США, а также о санкциях против Москвы (в частности, так называемом законе Магнитского). Однако затем журналисты получили от господина Трампа-младшего признание в том, что обсуждалась и Хиллари Клинтон.

«Женщина (Наталья Весельницкая.— “Ъ”) заявила, что обладала информацией о том, что люди, связанные с Россией, занимаются финансированием кампании Клинтон. Ее заявления были размыты, неоднозначны и не имели никакого смысла. Никаких подробностей она не озвучила и даже не предлагала. Быстро стало ясно, что никакой значимой информации у нее нет»,— рассказал Дональд Трамп-младший.

Затем Весельницкая начала разговор о программе усыновления российских детей американцами.

"Стало ясно, что это и было настоящей целью беседы, а обещания предоставить потенциально полезную информацию были просто предлогом", - сказал Дональд Трамп-младший.

В свою очередь, госпожа Весельницкая заверила, что в ходе встречи не обсуждалось ничего имевшего отношение к предвыборной кампании. Тем временем в окружении президента Трампа заявили, что глава государства (тогда кандидат от республиканцев) ничего не знал об этой встрече.

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими властями в ходе американской предвыборной кампании преследуют нового президента США все первые пять месяцев его пребывания на этом посту.

Напомним, что на состоявшейся в минувшую пятницу встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждалась тема вмешательства России в американскую предвыборную кампанию 2016 года (в частности, при помощи хакерских атак на серверы Демократической партии).

После встречи представители обеих сторон подчеркивали, что она прошла в весьма доброжелательной атмосфере. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказали о переговорах по-разному: по словам Лаврова, Трампа успокоили заверения Путина, что Россия не организовывала никаких хакерских атак в ходе президентской кампании в США; Тиллерсон же такого не говорил.

Путин ранее неоднократно отрицал попытки повлиять на демократический процесс в США. При этом Москва просила Вашингтон предоставить факты, которые доказывали бы эти утверждения.

Так или иначе, в США продолжаются расследования событий 2016 года и роли в них представителей команды Дональда Трампа. Свои независимые разбирательства ведут сотрудники ФБР, а также члены комитетов по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая для руководства еще одним таким независимым расследованием на пост спецпрокурора был выбран экс-директор ФБР Роберт Мюллер.