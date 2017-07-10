Президент России Владимир Путин назвал «борзотой» действия руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, где, как рассказали главе государства во время прямой линии, людям отказались платить зарплату. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Во время нее Путин также пообещал попросить разобраться с ситуацией на заводе в Нижнем Тагиле Генпрокуратуру, сообщает РБК.

Главе региона президент вручил обращения и жалобы граждан, которые поступили к нему во время прямой линии.

«Я вам это всё передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались», — обратился он к Куйвашеву, добавив, что «некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивления».



«В целом люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике», — пояснил Путин.



«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — заявил на это Путин, предложив главе Свердловской области «посмотреть» на это самому.

«Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно», — добавил Путин, уточнив, что он также «еще» попросит разобраться в этой ситуации «не местную, а именно Генеральную прокуратуру». «Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», — заключил политик.​