Президент Эмомали Рахмон11 июля проведет совещание республиканского актива, на котором будут подведены итоги десятилетия действия закона республики «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Источник в правительстве Таджикистана сообщил «АП», что на совещание, которое пройдет в госкомплексе «Кохи Борбад», приглашены члены правительства, представители парламента, общественности республики, религиозные деятели.

Ожидается, что президент Эмомали Рахмон в своем выступлении поставит перед соответствующими инстанциями задачи по неукоснительному выполнению норм вышеназванного закона.

По мнению большинство экспертов, принятый в Таджикистане в июне 2017 года закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» на сегодняшний день не имеет аналогов в мире.

Свадьба в Душанбе Asia-Plus

Эмомали Рахмон в своем выступлении перед активом Хатлонской области в мае текущего года отметил, что за 2016 год и три месяца 2017 года в Хатлоне за нарушение установок закона оштрафованы 3 тыс. 400 человек, общая сумма штрафов составила 1 миллион 223 тыс. сомони.

Тогда президент поручил уволить с занимаемых должностей государственных чиновников, которые сами, или их дети, нарушили нормы вышеназванного закона.

Что можно, чего нельзя

Согласно закону, устраивать официальные приёмы в честь назначения на государственную должность, получение чина, звания, государственных наград, учёных и профессиональных степеней запрещается.

День рождения должно отмечаться должно только в семейном кругу.

Угощение (банкет) по случаю обрезания проводится добровольно в течение одного дня с участием до 60 человек только в пределах одного мероприятия с малыми расходами.

Свадьба по случаю бракосочетания проводится добровольно в течение не более двух дней с банкетом до 150 человек и свадебного угощения до 200 человек за счёт обеих сторон.

Организация мероприятий «фотиха» (обряд обручения), «маслихатоши» (совет по подготовке торжества), «идонабари» (праздничное одаривание), «сандукбарон», «сарупобинон» (демонстрация одежды невесты и жениха), «чойгаштак» (торжество для подруг невесты), «раисталбон», «кудоталбон» (своячество), дарение одежды для гостей обеих сторон и родственников жениха и невесты запрещается, за исключением вручения подарков жениху, невесте и их родителям.

Мероприятия «домодталбон» (обряд первого посещения зятя дома родителей жены) и «арусбинон» (обряд знакомства новобрачной с семьёй мужа-смотрины) проводится добровольно в семейном кругу с участием до 15 человек.

Церемония государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния и джамоатах проводится с использованием не более 4 легковых автомашин.

Администрация кафе, столовых, ресторанов и свадебных залов при проведении свадеб и мероприятий обязаны соблюдать требования относительно количества приглашённых.

Свадьбы и обряды проводятся в выходные дни с 8 до 23 часов, а в рабочие дни с 18 до 23 часов. Продолжительность проведения свадеб и обрядов устанавливается до трёх часов.

Обряд джаноза (заупокойная молитва) проводится без ограничения количества участвующих.

Обряд по случаю «третьего дня» после смерти проводится без устраивания трапезы. Обряд «сороковины дней» проводится добровольно с участием до 80 человек с трапезой из одного блюда.

Родственники покойного могут проводить обряд годовщины смерти добровольно с участием до 100 человек с трапезой из одного блюда в священный месяц Рамазан, в день праздника Курбон и в другое время, которое соответствует проведению годовщины покойного.

В обрядах похорон и траура устраивание угощений «оши сари тахта», «душанбеги», «джумаги», «хафт», «бист», «шашмохаги», а также вручение денег и других вещей запрещается, за исключением оплаты услуг могильщика и обмывальщика.

Мероприятия по случаю проводов и встречи паломников проводятся в семейном кругу.

Организация мероприятий «хочиталбон» и «хочиоши» (угощения по случаю паломничества) строго запрещается.