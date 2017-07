Five Tajik children have been returned back to Tajikistan from Syria, Head of Tajikistan’s Office of Children's Rights Commissioner, Ms. Rajabmoh Habibullozoda, noted while presenting the draft strategy of activities of the Office of Children's Rights Commissioner designed for 2018-2020.

