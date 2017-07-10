Крупную сумму денег удалось выиграть 26-летнему Абдурахиму Тураеву. Отец двоих детей Абдурахим, занимается продажей детской одежды в г.Исфара. Что бы пополнить запасы своего товара он периодически приезжал в г.Бустон, на рынок «Сомон», где и покупал один-два билета лотереи «Большие деньги-2».

Абдурахим рассказал, что всегда был абсолютно уверен в том, что придет день, когда он выиграет 150 000 сомони. Его интуиция, его вера в свою удачи не подвели Абдурахима и этот долгожданный день настал.

Торжественная церемония вручения Суперприза состоялась в Ходженте, на концерте популярного узбекского исполнителя Озодбека Назирбекова. Представитель компании Лото Спорт Манижа Ахмедова поздравила победителя с Большой Удачей и вручила ему 150 000 сомони. М.Ахмедова также отметила, что в начале июля, компания Лото Спорт порадовала своих клиентов выходом нового продукта, суперпризом которой станет «народный» автомобиль Опель Астра G.

Лото Спорт – Лови момент удачи!