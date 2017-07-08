К утру субботы обстановка в немецком Гамбурге, где проходили акции протеста в связи с саммитом "большой двадцатки", успокоилась, задержано более ста человек, передает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, сообщает Интерфакс.

По ее данным, в ходе столкновений с протестующими ранения получили 197 сотрудников полиции, задержано более 100 человек.

Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

Отмечается, что в течение ночи в нескольких районах происходили беспорядки: на улице Шультерблатт участники акции протеста бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и "коктейли Молотова", а в районе Штерншанце "порядка 500 человек мародерствовали в одном из супермаркетов".

"Сейчас обстановка в городе успокоилась", - подчеркивается в сообщении.