В Таджикистан вернули пять детей из Сирии, которые попали туда вместе со своими родителями. Это предварительные данные, заявила детский Омбудсмен Рачабмох Хабибуллозода на презентации проекта стратегии деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы в Душанбе.

«У нас нет точных данных о том, сколько детей привезено в Таджикистан из Сирии, однако была информация, что в республику доставлены пять детей из Сирии. Это не значит, что эти дети сами отправились в Сирию. Они направились туда вместе со своими родителями. Никто до настоящего времени не обращался к нам по поводу возвращения детей из Сирии. Однако мы тоже не обращались к ним», - сказала Детский Омбудсмен.

Обозначив цель стратегии деятельности Омбудсмена на предстоящие два года, начальник отдела по государственной защите прав ребенка Аппарата Уполномоченного по правам человека Ахад Содиков отметил, что главная задача института по правам человека - содействие сотрудничеству между государственными органами для того, чтобы таджикские дети получали качественное образование, без какой - либо дискриминации.

«В настоящее время в Таджикистане функционируют 3 тысячи 865 школ, в новом учебном году будут сданы в эксплуатацию еще 200 новых зданий. В нашей стране налицо нехватка учебных мест – во многих школах за одной партой сидят по три-четыре ученика. Мы должны стремиться к тому, чтобы дети в школах получали качественное образование», - заявил Содиков.

По его данным, сегодня в колониях для несовершеннолетних содержатся 48 подростков – девочек среди них нет.

Выступил на презентации и Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Зарифа Ализода, который отметил, что основной целью стратегии будет содействие в получении детьми хорошего воспитания и знаний: «Наши дети должны иметь высокую культуру человеческого права. Это нелегко, но мы будем стараться».