АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8-9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
- 8 июля в Гиссаре состоится последний тур Международного юношеского футбольного турнира «CAFA U-15 Boys Tournament 2017». Встречаются сборные команды: в 18:00 – Узбекистан – Афганистан, 21:00 – Туркменистан – Таджикистан.
- 8 июля в лицее «Рохнамо» города Душанбе стартуют республиканские соревнования по шахматам среди мужчин.
- 8-9 июля в Индии будет продолжен чемпионат Азии по лёгкой атлетике. Участвуют 10 таджикских спортсменов, в том числе и олимпийский чемпион Дильшод Назаров.
- 10 июля стартуют традиционные пресс-конференции по итогам деятельности 6 месяцев 2017 года. Первым перед журналистами отчитаются руководители Центра стратегических исследований Таджикистана (9:00) и министерства образования и науки РТ (11:00). Все пресс-конференции будут проходить в Республиканском пресс-центре.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮЛЯ
День инвалидов.
День рыбоводов.
1932 – Образован Дангаринский район.
1944 – В СССР учреждены почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮЛЯ
1996 - В Таджикистане совместным таджикско-голландским предприятием «Таджик Тел» запущена в эксплуатацию сотовая телефонная сеть.
2009 - Четыре международные финансовые организации подписали в Душанбе учредительные документы нового AccessBank Tajikistan;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ИЮЛЯ
1903 – Родился Народный артист Таджикистана Николай Каюков.
1948 – Родился художник Рахматулло Абдурахмонов.
1950 – Родился государственный деятель Бобохон Махмадов.
1959 – Родился певец заслуженный артист Таджикистана Усмонали Рахматов.
1964 – Родился танцовщица заслуженная артистка Таджикистана Заррина Ёдгорова.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮЛЯ
1941-2008 – Родился писатель Азиз Рахим.
1954 – Родился гидролог, писатель Александр Пиров.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.
По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.
По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 42-44 тепла
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.
По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла..
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла
По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 42-44 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.
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