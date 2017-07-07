АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8-9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- 8 июля в Гиссаре состоится последний тур Международного юношеского футбольного турнира «CAFA U-15 Boys Tournament 2017». Встречаются сборные команды: в 18:00 – Узбекистан – Афганистан, 21:00 – Туркменистан – Таджикистан.

- 8 июля в лицее «Рохнамо» города Душанбе стартуют республиканские соревнования по шахматам среди мужчин.

- 8-9 июля в Индии будет продолжен чемпионат Азии по лёгкой атлетике. Участвуют 10 таджикских спортсменов, в том числе и олимпийский чемпион Дильшод Назаров.

- 10 июля стартуют традиционные пресс-конференции по итогам деятельности 6 месяцев 2017 года. Первым перед журналистами отчитаются руководители Центра стратегических исследований Таджикистана (9:00) и министерства образования и науки РТ (11:00). Все пресс-конференции будут проходить в Республиканском пресс-центре.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮЛЯ

День инвалидов.

День рыбоводов.

1932 – Образован Дангаринский район.

1944 – В СССР учреждены почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮЛЯ

1996 - В Таджикистане совместным таджикско-голландским предприятием «Таджик Тел» запущена в эксплуатацию сотовая телефонная сеть.

2009 - Четыре международные финансовые организации подписали в Душанбе учредительные документы нового AccessBank Tajikistan;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ИЮЛЯ

1903 – Родился Народный артист Таджикистана Николай Каюков.

1948 – Родился художник Рахматулло Абдурахмонов.

1950 – Родился государственный деятель Бобохон Махмадов.

1959 – Родился певец заслуженный артист Таджикистана Усмонали Рахматов.

1964 – Родился танцовщица заслуженная артистка Таджикистана Заррина Ёдгорова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮЛЯ

1941-2008 – Родился писатель Азиз Рахим.

1954 – Родился гидролог, писатель Александр Пиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 42-44 тепла

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла..

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 42-44 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.