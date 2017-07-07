Коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение судебного процесса в отношении 37-летнего безработного жителя города Канибадама Сулхиддина Ходжибоева. Он признан виновным в убийстве пожилой семейной пары, и приговорен к 22 годам лишения свободы.

Жестокое убийство Ибрагима Ибрагимова (1946 г.р.) и его супруги Рукии Ибрагимовой (1951 г.р.) – жителей Канибадама было совершено еще в марте 2005 года.

В Согдийском областном суде сообщили, что осужденный Сулхиддин Ходжибоев со своим подельником проникли ночью в дом Ибрагимовых с целью ограбления. Они избили семейную пару: старики, получив тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончались на месте происшествия. Злоумышленники украли у них денежную сумму в размере 70 тысяч российских рублей.

Данное преступление было раскрыто лишь спустя 11 лет после убийства - в октябре 2016 года сотрудниками прокуратуры Б. Гафуровского района области.

Источник в облсуде отметил, что осужденный в 2013 году был судим по статье 237 ( Хулиганство) и 195 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РТ и вышел на свободу по амнистии.

Рассмотрев данное дело, суд признал виновным Сулхиддина Ходжибоева в совершении преступления, предусмотренным статье 104 часть 2 пункты «А,В,Е,З,И,Л» ( Убийство двух или более лиц; заведомо несовершеннолетнего, либо лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; совершенное с особой жестокостью , совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений или по найму, а также равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом , с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), 249 (Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере), 250 часть 3 пункт «Г» (Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в крупном размере) УК РТ.

Отбывать срок наказания Ходжибоев будет в колонии строгого режима.