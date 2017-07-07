Дзюдоистка Шукрона Карчиева тоже поборется за медали.

Определен окончательный состав юношеской сборной Таджикистана по дзюдо на чемпионат Азии 2017 года, который состоится 13-16 июля в Бишкеке.

Как сообщили в Национальной федерации дзюдо Таджикистана, на чемпионате Азии среди юношей и юниоров будут разыграны медали в 8 весовых категориях среди спортсменов 2000-2002 годов рождения.

Тренер спортивного клуба «Вастан» Рустам Назаров отмечает, что костяк сборной Таджикистана составлен из воспитанников его клуба. Они проводили сборы в Ромите и Душанбе, и надеются на хорошее выступление в Бишкеке.

По словам тренера, предстоящий чемпионат Азии станет хорошей проверкой сил перед мировыми первенствами среди кадетов в Чили (9-13 августа) и среди юниоров в Южной Корее (18-22 октября).

Таджикская команда дзюдоистов намерена отправиться в Бишкек 12 июля.

Окончательный состав юношеской сборной Таджикистана:

До 55 кг — Сомон Аламов

До 60 кг — Сухроб Бобоев, Олим Назриев

До 66 кг — Муллораджаб Халифаев, Мухаммадрахим Сарахонов

До 73 кг — Хаёмиддин Джабборов

До 81 кг — Рахматуллобек Фарходов

До 90 кг — Ходжимашраб Рахмонов

До 100 кг — Темир Рахимов

Девушки

До 48 кг – Шукрона Карчиева

До 52 кг – Ойшабону Курбоналиева

До 57 кг – Шохида Каландарова, Фазилат Гулбоева

Официальное лицо команды – Ширинджон Маамадсафоев

Тренеры – Мустаким Аминов, Шерали Бозоров, Рустам Назаров, Рискиддин Раджабов, Холмахмад Толибов.

Рефери – Зариф Назриев, Рамзи Шамиров.