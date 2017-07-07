Определен окончательный состав юношеской сборной Таджикистана по дзюдо на чемпионат Азии 2017 года, который состоится 13-16 июля в Бишкеке.
Как сообщили в Национальной федерации дзюдо Таджикистана, на чемпионате Азии среди юношей и юниоров будут разыграны медали в 8 весовых категориях среди спортсменов 2000-2002 годов рождения.
Тренер спортивного клуба «Вастан» Рустам Назаров отмечает, что костяк сборной Таджикистана составлен из воспитанников его клуба. Они проводили сборы в Ромите и Душанбе, и надеются на хорошее выступление в Бишкеке.
По словам тренера, предстоящий чемпионат Азии станет хорошей проверкой сил перед мировыми первенствами среди кадетов в Чили (9-13 августа) и среди юниоров в Южной Корее (18-22 октября).
Таджикская команда дзюдоистов намерена отправиться в Бишкек 12 июля.
Окончательный состав юношеской сборной Таджикистана:
До 55 кг — Сомон Аламов
До 60 кг — Сухроб Бобоев, Олим Назриев
До 66 кг — Муллораджаб Халифаев, Мухаммадрахим Сарахонов
До 73 кг — Хаёмиддин Джабборов
До 81 кг — Рахматуллобек Фарходов
До 90 кг — Ходжимашраб Рахмонов
До 100 кг — Темир Рахимов
Девушки
До 48 кг – Шукрона Карчиева
До 52 кг – Ойшабону Курбоналиева
До 57 кг – Шохида Каландарова, Фазилат Гулбоева
Официальное лицо команды – Ширинджон Маамадсафоев
Тренеры – Мустаким Аминов, Шерали Бозоров, Рустам Назаров, Рискиддин Раджабов, Холмахмад Толибов.
Рефери – Зариф Назриев, Рамзи Шамиров.
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