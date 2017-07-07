Многие душанбинцы до сих пор помнят эту необычную пару 90-х: невысокого роста старика, который гулял по улицам города со своей «подопечной» - медведицей по имени Мария. Этот тандем стал неким символом эпохи становления мирной жизни, а их выступления - одним из немногих развлечений для местной детворы.

Мария из Джиргаталя

Талабшо Шейхов, житель кишлака Ялаш джамоата Пилдон Джиргатальского (ныне – Лахш) района в 1990 году увидел 1,5-месячного медвежонка в доме своих знакомых, живущих в горном кишлаке. Как оказалось, охотники убили его мать, а медвежонка с разбитой лапой в горном ущелье среди скал подобрали сердобольные люди. Бобои Талабшо как-то сразу проникся любовью к медвежонку, поэтому и выпросил его у хозяев взамен козы и мешка муки.

Медвежонок оказался самкой, а так как в те годы был очень популярен мексиканский сериал «Просто Мария», он назвал свою подопечную в честь его героини.

Он вырастил малышку на коровьем молоке и признавался, что даже подкармливал грудным молоком невестки, чтобы Мария стала умной…

Нозим Каландаров, Asia-Plus

И действительно, она понимала старика с полуслова, была сообразительной, любила людей. Два года понадобилось бобои Талабшо, чтобы научить медведицу кувыркаться, исполнять нехитрые трюки. О своей воспитаннице старик всегда отзывался с гордостью. Он рассказывал, что его медведицу снимали на видеокамеру многие иностранцы и она даже позировала в фильмах кинематографистов США и Японии. Старик и медведица не только обошли с гастролями весь Таджикистан, но и побывали в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

Мария была для старика не просто подопечной, он признавался, что любит свою воспитанницу как родную дочь. И обращался к ней не иначе, как «Дочка». Кстати, у самого старика было 13 детей.

Настоящая леди

Медведица вела себя как настоящая леди и никогда не питалась объедками. Старик кормил ее свежей пищей и обучал хорошим манерам. Иногда он вместе с Марией преподавал уроки вежливости прохожим, которые проходили мимо и не здоровались. «Смотри, Мария, - обращался бобои Талабшо к медведице, - люди перестали здороваться, а еще называют себя людьми. Давай-ка научим их». Медведица вставала перед толпой и начинала кланяться в разные стороны. И старик обращался к прохожим, мол, смотрите и учитесь уму у моей подопечной.

Мария стала не только членом семьи старика, но и кормилицей. Старика и медведицу можно было увидеть на многолюдных улицах столицы: под тенью деревьев они показывали цирковые номера, за что прохожие бросали монетки народным артистам. Мария танцевала и даже выходила со смельчаками на поединки. Но она эта делала просто играючи, словно актриса исполняла роль. Ведь при ее весе почти в центнер можно было кого-нибудь и покалечить. Но с особенной любовью медведица относилась к детям. Те садились на нее верхом, она делала для них сальто, залазила на дерево, когда туда подвешивали конфеты…

Старика и медведицу можно было нередко встретить даже в городском транспорте, например в троллейбусе. И даже там медведица развлекала детей…

Местные стражи порядка относились к ним доброжелательно, никто их не обижал.

Нозим Каландаров, Asia-Plus

А еще Мария могла бы стать лекарем, медведица хорошо разбиралась в травах, она выбирала целебные, и, наблюдая за ней, бобои Талабшо научился готовить различные лекарственные настои.

Местные издания писали, что бобои Талабшо несколько лет назад потерял свою жену, поэтому женился во второй раз. Супруга не ревновала своего мужа к медведице, а наоборот, признавалась, что жизненные изменения начались именно с появлением медведицы в их семье. Когда старику исполнилось 80 лет, он признался, что уже не в состоянии содержать медведицу и управлять ею, так как силы покидают его, и хотел ее куда-нибудь пристроить, так как она тоже стала «взрослой» - ей исполнилось 18 лет. Медведицу пришлось передать в Душанбинский зоопарк…

Артистка за решеткой

Отдать медведицу в зоопарк и самому работать там, по сообщениям местной прессы, предлагал старику еще в далеком 1995 году президент страны Эмомали Рахмон. Но старик тогда не решился. Кстати, с президентом уличные артисты встречались не раз. По рассказам бобои Талабшо, его с медведицей приглашали на празднование Навруза к президенту, и тот за представление заплатил им 200 долларов.

…В 2012 году бобои Талабшо умер, и по городу прошли слухи, что медведица тоже не выдержала разлуки. Но нам удалось узнать у директора зоопарка, что медведица жива и является там самой известной среди своих сородичей. Дети ее любят, угощают лакомствами, фотографируют издалека.

По рассказам сотрудников зоопарка, в первые дни после того, как ее отдали сюда, медведица не спала ночами, отказывалась от еды. Но постепенно она свыклась со своей судьбой и позже подружилась с сотрудниками зоопарка – Зухро и Наджибулло, которые ухаживают за нею.

…В интервью «Озоди» Саидкирон Талабшозода, младший сын бобои Талабшо, рассказывал, что вырос с медведицей, а когда его отец отдал Марию в зоопарк, был еще несовершеннолетним, иначе бы он сам ухаживал за ней.

Они часто с матерью навещали ее, но, по его словам, медведица сначала обиделась на него. Она узнавала их, но качала головой и металась по клетке. Потом она все же их простила, подходила ближе. В последние годы зрение у медведицы ухудшилось, и она чувствовала своих бывших хозяев по запаху.

- Когда мы к ней подходим, она уже издалека понимает, что мы идем к ней, протягивает лапы. Иногда плачет, - рассказывает молодой человек.

Установить памятник

Два года назад душанбинец Михаил Рыбаков предложил установить памятник старику и медведице, который стал бы не только памятником доброте, гуманизму и дружбе между человеком и животным, но символом и нашего города. Пользователи социальных сетей бросили клич и стали собирать деньги на установку памятника. Ведь бобои Талабшо и Мария почти 20 лет считались неотъемлемой частью таджикской столицы. Они были визитной карточкой Душанбе.

Но что стало дальше с этой идеей, получили ли активисты соцсетей добро от столичной мэрии на эту инициативу, мы не знаем. Скорее всего, идея затерялась где-то в коридорах власти.

Но нам очень бы хотелось, чтобы такой памятник появился в Душанбе и чтобы каждый душанбинец, не знаю, в каком уже поколении, мог с гордостью рассказать гостям столицы эту удивительную историю.