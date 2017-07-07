Президент РФ Владимир Путин закрытым указом освободил от занимаемой должности и уволил с военной службы начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, пишет «Коммерсант».

Управление Минобороны, которое возглавлял Сыч, отвечает за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов, стоящих на вооружении у РФ.

Рапорт об увольнении, по данным источников издания в Минобороны, Сыч подал с формулировкой «по состоянию здоровья». Закрытый указ об отставке генерала, сообщили они, был подписан 5 июля.

В интервью изданию генерал-лейтенант подтвердил, что покинет пост по состоянию здоровья, заявив при этом, что намерен отработать «еще несколько месяцев». Говорить о том, кто сменит его на посту руководителя 12-го главного управления Минобороны, Сыч отказался, указав, что этот вопрос не в его компетенции.

Юрий Сыч занимал пост руководителя 12-го главного управления Минобороны с конца 2010 года. До этого он был главой управления государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны.

12 главное управление считается одной из важнейших структур в Минобороны. Оно включает в себя центральные и войсковые базы хранения ядерных боеприпасов, научно-исследовательский институт, межвидовой учебный центр, испытательный полигон на Новой Земле, а также службу, занимающуюся отслеживанием ядерных испытаний в других странах.