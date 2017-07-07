Президент США Дональд Трамп 6 июля начал первый официальный визит в Европу с выступления в Варшаве — за день до начала саммита G20 в Гамбурге и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трамп произнес речь на площади Красиньских у памятника героям Варшавского восстания 1944 год перед толпой сторонников, скандировавших его имя. Трамп раскритиковал Россию и заявил о необходимости защитить Западную цивилизацию. «Медуза» рассказывает, каким был первый визит президента Трампа в Польшу.

Трамп рассказал о дружбе Польши и США. Варшава — один из наиболее надежных союзников США в НАТО; Польша, к примеру, считает главной угрозой для альянса Россию, аналогичного мненияпридерживаются и американские спецслужбы. По словам Трампа, Америка любит Польшу и поляков и гордится отношениями между странами. Президент США назвал Польшу страной Коперника, Шопена и Иоанна Павла II, а также вспомнил боевые заслуги поляков, в том числе и битву на Висле в 1920 году, которая остановила продвижение Красной армии и позволила Польше сохранить независимость.

Западному миру угрожает опасность, уверен Трамп.Необходимость защиты «нашей цивилизации» — главная тема речи президента США в Варшаве.

По словам Трампа, западный мир стоит перед лицом террористической угрозы, и должен объединиться и защитить себя. «Мы кладем все усилия на борьбу с исламским терроризмом. И мы одержим верх», — заявил он.

Трамп раскритиковал Россию. Говоря о грозящих Западу опасностях, президент США отметил, что Россия занимается дестабилизацией обстановки на Украине, а также поддерживает «враждебные режимы», в том числе Сирию и Иран.

Трамп заявил, что призывает Москву присоединиться к «ответственным странам» и вместе бороться с общими врагами и защищать цивилизацию.

Говорил о России президент США и во время пресс-конференции в Варшаве. Трамп, отвечая на очередной вопрос о вмешательстве России в американские выборы, заметил, что лично считает такие предположения обоснованными. В то же время он отметил, что Россия могла быть не единственной страной, пытавшейся вмешаться в выборы, а правду в действительности не знает никто.

Трампа раскритиковали за отказ почтить память погибших евреев. Во время визита в Польшу президент США не включил в программу посещение мемориала Холокосту.

Лидеры еврейских общественных организаций Польши опубликовали заявление в связи с отсутствием в программе Трампа визита к Памятнику героям гетто. В нем отмечается, что Трамп стал первым президентом США с 1989 года, который не стал посещать монумент; вместо Трампа память жертв Холокоста почтила его дочь Иванка.