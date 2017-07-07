Накануне старта саммита «большой двадцатки» в Гамбурге прошла акция протеста «Welcome to Hell» (Добро пожаловать в Ад), передает Deutsche Welle.

Принимающий саммит G20 немецкий Гамбург в ночь на пятницу превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику.

Полиция отвечала водометами и дубинками. Известно, что пострадали более 70 силовиков.

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DW сообщает, что почти сразу после начала акции протеста "Welcome to Hell", приуроченной к началу саммита стран "большой двадцатки", вспыхнули беспорядки.

Полиция остановила шествие, чтобы изолировать около 1000 радикалов в масках, находившихся в толпе демонстрантов. Это резко обострило ситуацию. Радикально настроенные демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ.

Германский саммит G-20, 12-й саммит лидеров стран «Группы 20», должен пройти 7—8 июля 2017 года.