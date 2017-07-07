Недавно в мире появился новый уникальный международный интернет-конкурс красоты под названием «Улыбка Вселенной» (Smile of Universe). Особенность этого конкурса в том, что в нем оценивается только красота улыбки. Главный приз за первое место $2000.

«В последнее время в мире так много негативной энергии — войны, катастрофы, негатив так и прет со всех сторон. Основная цель проекта — пропаганда мира во Вселенной. Давайте чаще улыбаться, ведь улыбаться — модно!» — говорит директор и генеральный продюсер конкурса «Smile of Universe» Леонид Хромов.

Садорат Маматкулова - одна из первых участниц четвертьфинала международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2017"

Анкета Cадорат Маматкуловой из города Гулистон (бывший Чкаловск) находится здесь, и все, кто считает, что девушка достойна выиграть конкурс, могут отдать свой голос за нее.

Садорат Маматкулова

В конкурсе могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет, проживающие в любой точке планеты. Рост, вес, семейное положение значения не имеют.

У остальных девушек Таджикистана также есть шанс попасть в четвертьфинал международного конкурса.

Анкеты на участие в конкурсе от стран СНГ принимаются до конца текущего месяца. Принять участие в конкурсе и заполнить анкету можно тут.