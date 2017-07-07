4 июля нынешнего года Международный банк Таджикистана совместно с Банком "Эсхата" и Банком "Спитамен" подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Международной платежной системой Китая - Union Pay International.

Основной целью Меморандума является обсуждение потенциального сотрудничества и развития взаимоотношений между его участниками, связанное с совершенствованием местной платежной системы и расширением сети приема платежей для карт Union Pay, а также предоставление новых технологических продуктов Union Pay в Таджикистане.

Председатель Международного банка Таджикистана Искандар Раджабов отметил, что банк, несомненно, поддерживает инициативу компании Union Pay и готов способствовать развитию безналичных расчетов в Республике Таджикистан.

Он подчеркнул, что Международный банк Таджикистана активно принимает участие в усовершенствовании и развитии платежных карт, продвижении качественного обслуживания клиентов с использованием новейших технологий. В связи с чем подписание данного меморандума является одним из важных шагов для достижения стратегических целей банка.

В свою очередь, Президент компании Union Pay International г-н Ши Венчао выразил готовность для двустороннего сотрудничества, и поделился успехами компании в сфере безналичных расчетов с использованием передовых технологий, в том числе осуществления безналичной оплаты посредством мобильных технологий. Касаясь сотрудничества между Платежной системой и коммерческими банками Таджикистана, г-н Ши Венчао заявил, что сотрудничество будет налажено на основе взаимовыгодных совместных проектов, с помощью новых современных банковских технологий и услуг. Было также подчеркнуто, что Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан являются сопредельными государствами, и компания “UnionPayInternational” готова к взаимовыгодному партнерству с республиканскими банками.

China UnionPay — национальная платёжная система КНР. Учреждена в 2002 году как ассоциация банков КНР. Инициаторами создания выступили Госсовет и Народный банк Китая. Её акционерами являются более 200 финансовых учреждений.

По состоянию на август 2016 года, платёжные карты UnionPay принимаются в 157 странах мира, в частности, в более чем 1 млн банкоматов.

В 2012 году основной оборот приходился на операции внутри страны. UnionPay занимает первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт, совокупная эмиссия карт UnionPay в мире достигла 3,4 млрд карт, на начало 2015 года выпущено более 4 млрд карт, а по совокупному объёму транзакций UnionPay обходит Visa, выйдя на первое место.

ЗАО «Международный банк Таджикистана» получил лицензию Национального банка 29 февраля 2016 года. Банк был создан на базе ООО МДО «Стандарт молия».

Отметим, что Международный банк Таджикистана является активным участником рынка банковских услуг страны, осуществляющий все основные виды банковских операций. Филиальная сеть Международного банка Таджикистана сформирована из четырех филиалов и пяти центров банковского обслуживания в нескольких районах республики.

Несмотря на короткий период своей деятельности, Международный банк Таджикистана довольно быстро расширяется, увеличивая клиентскую базу и предоставляя новые виды банковских продуктов.

В банке, в основном, работают молодые перспективные сотрудники, имеющие опыт работы в ведущих кредитных организациях республики. На данный момент во всех операционных точках работает свыше 160 человек.

Девизом, которыми руководствуется Международный банк Таджикистана в своей деятельности, являются простота, прозрачность и надежность.