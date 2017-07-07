Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала 6 июля обновленный рейтинг национальных сборных команд.Сборная Таджикистана по футболу, по сравнению с прошлым месяцем, опустилась на двенадцать строчек и теперь занимает 149-е место.

В активе нашей сборной 179 очков, на 26 очков меньше, чем в предыдущем месяце. Среди азиатских команд наша сборная теперь занимает 28-е место, сообщает официальный сайт ФФТ.

Свой ближайший официальный матч национальная сборная Таджикистана проведет в рамках матча третьего тура отборочного турнира Кубка Азии-2019 против сборной Непала, которая в рейтинге ФИФА занимает 170-е место. Эта встреча состоится 5 сентября в Катманду.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 10 августа.