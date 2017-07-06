Председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири совершил рабочую поездку в Аштский район: здесь он посетил АО «Кони намак», пострадавший от стихии джамоат Пунук и посетил хлопковые поля.

АО «Кони намак» было построено местным предпринимателем. Продукция предприятия соответствует международным стандартам: здесь выпускают соль марки «Экстра», почти 80% продукции идет на экспорт.

Председатель области посоветовал предпринимателю найти пути вхождения на рынки государств ближнего зарубежья и в дальнейшем увеличить объем производства продукции, обеспечив людей постоянной работой.

Затем Абдурахмон Кодири побывал в пострадавшем от стихии джамоат Пунук. Сошедший 24 июня сель нанес материальный ущерб жителям селения. Был нанесен частичный ущерб 11 жилым домам, разрушены 3 км дорог и 55 приусадебных земельных участков, полностью разрушен мост в махалле Толонак. Народному хозяйству джамоата нанесен ущерб в размере 115 тысяч сомони.

Глава Согда оказал помощь пострадавшим семьям, и поручил как можно быстрее устранить последствия бедствия.

Далее Абдурахмон Кодири ознакомился с состоянием хлопковых полей в дехканском хозяйстве «Рахшона», которое имеет 414 га земли, и на 320 га из них засеян хлопок.

В ходе поездки в местность Хафтепа он ознакомился с процессом восстановления сети водоснабжения и освоением залежных земель. В последние годы из-за нехватки поливной воды большие земельные площади остались вне сельхозоборота.