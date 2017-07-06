20-летний житель Фархорского района Хатлонской области погиб в среду, 5 июля, в результате удара током. Погибший был студентом одного из столичных вузов, поехавший на лето отдохнуть в деревню.

После купания в водоканале на территории села Файзабад района Хамадони парень, потянувшись за одеждой, мокрой рукой неосторожно задел электрический провод, его ударило током, он погиб на месте происшествия, сообщается на сайте МВД РТ.

Ранее, 23 июня, житель Темурмалика погиб во время сушки волос электрическим феном. 13-летний подросток решил высушить мокрые волосы, в процессе сушки голова мальчика коснулась лопастей фена, он получил удар током, и скончался на месте происшествия.