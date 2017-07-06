Президент России Владимир Путин лишил должностей восемь высокопоставленных генералов МВД, МЧС и ФСИН.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих должностей лишились восемь высокопоставленных генералов МВД, МЧС и ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В частности, своего поста лишился глава контрольно-ревизионного управления МВД России, генерал-майор Евгений Барикаев.​ В 2015 году вольное сетевое общество «Диссернет» нашло в его диссертации «Управление предпринимательскими рисками в системе экономического обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект» некорректные заимствования. Диссертацию Барикаев зищитил в 2006 году.