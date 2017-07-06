Член сборной Таджикистана по футболу Искандар Джалилов покинул болгарский клуб «Дунав» и заключил новый контракт с командой «Балтика» из Калининграда, который выступает в российской Футбольной национальной лиге.

Как сообщает официальный сайт клуба, «Балтика» уже оформила переход таджикского футболиста в свои ряды.

Искандар Джаилов начинал футбольную подготовку в родном Душанбе, с 16 лет находился в системе ФК «ЦСКА» (Москва) и выступал за молодежную команду армейцев. Затем играл за ряд иностранных клубов. Участвовал в матчах высших дивизионов Румынии, Таджикистана и Болгарии. Является игроком национальной сборной Таджикистана.

«Балтика» заключила контракт с Искандаром Джалиловым по схеме «1+1» и получил №33.

Напомybм, что главным тренером ФК «Балтика» (Калининград) является бывший игрок душанбинского «Памира» Игорь Черевченко.