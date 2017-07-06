В редакцию «АП» обратились абитуриенты с просьбой уточнить вопрос о льготных баллах при сдаче тестов для поступления в высшие и средние учебные заведения республики. Они слышали, что в этом году, в связи с Годом молодежи президент страны, якобы, дал указание прибавить всем сдающим тесты по 50 дополнительных баллов.

Этот вопрос нам разъяснила пресс-секретарь Национального центра тестирования при президенте Республики Таджикистан Ситорабону Назарова.

«Эти слухи не имеют под собой никакого основания, - сказал она. – НЦТ не получил такого распоряжения. Вообще если прибавить каждому абитуриенту льготные баллы, то каков смысл проведения тестовых экзаменов?»

Она просит абитуриентов обратить внимание на сайт НЦТ, где есть вся необходимая информация.

Согласно информации сайта, в системе централизованных вступительных экзаменов для определённых категорий лиц в соответствии с законодательством установлены льготы.

Для этого абитуриент должен представить необходимые документы, при этом набрав по всем соответствующим субтестам и творческому экзамену или экзамену по специальным навыкам (в случае сдачи такового экзамена) проходные очки.

Регистрация в НЦТ. 2015 год. Фото Asia-Plus

Так к окончательным результатам добавляется 150 баллов инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, круглым сиротам и оставшимся без попечения родителей лиц в возрасте до 21 года (по представлению необходимых документов).

Право на добавление 100 баллов получат дети (в возрасте до 21 года) военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы; победители республиканских предметных олимпиад в выбранной специальности; победители международных предметных олимпиад (за исключением дистанционных); победители (последних 2 лет) международных и республиканских профильных конкурсов и фестивалей в области искусства и культуры; члены национальных сборных Таджикистан по всем видам спорта, кандидаты в мастера и мастера спорта.

Дополнительно по 75 баллов получают занявшие второе место в республиканских и международных (за исключением дистанционных) предметных олимпиадах по дисциплинам, которые рассматриваются как основные в выбранных специальностях, а также абитуриенты, прошедшие службу в рядах Вооружённых сил (срок прохождения службы не менее 2 лет).

К окончательным результатам участников республиканских и международных предметных олимпиад (за исключением дистанционных), занявших 3-е места по дисциплинам, которые рассматриваются как основные в выбранных специальностях, добавляется 50 баллов.

Подробно правилами начисления льготных баллов и коэффициентов можно ознакомиться на официальном сайте НЦТ - ntc.tj.