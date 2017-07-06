Национальная сборная Таджикистана в отборочном турнире чемпионата Азии-2018 по футзалу сыграет в одной группе со сборными Ирана и Афганистана, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Жеребьевка отборочного раунда чемпионата Азии-2018 по футзалу состоялась сегодня, 6 июля, в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре.

В этом году отборочный турнир пройдет по зональному принципу – Восточной (8 команд), Юго-Восточной (7), Западной (8), а также в Южной и Центральной (7) зонах. Южная и Центральная зоны были объединены в одну квалификационную зону, поскольку Непал является единственным представителем из Юга. Всего в отборочном турнире примут участие 30 команд.

По итогам жеребьевки сборная Таджикистана в Южно-Центральной зоне оказалась в группе «В» с действующим чемпионом Азии сборной Ирана и командой Афганистана. В группе «А» сыграют сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Непала. Отборочный турнир чемпионата Азии-2017 пройдет с 13 по 22 октября. Место проведения отборочного цикла в нашей группе пока не определено.

Согласно регламенту, из Южной и Центральной зоны две лучшие команды из каждой группы получат путевки в финальную часть чемпионата Азии-2018. В финальный раунд континентального первенства, который пройдет с 6 по 18 февраля 2018 года, выйдут 15 лучших команд по итогам зональной квалификации: по четыре команды из Юго-Восточной, Южной и Центральной и Западной зонах, а также три команды из Восточной. Шестнадцатым участником станет хозяин первенства.