В этом фотоэссе, работа над которым велась на протяжении 2016 года, фотограф из Бишкека Данил Усманов постарался отразить тяжелый труд людей, работающих под покровом ночи: шахтеров, сотрудников правоохранительных органов, сборщиков мусора и секс-работниц. Источник Eurasianet.org

Фото Eurasianet.org 1 /9

После развала СССР Кыргызстан обрел независимость, но потерял множество рабочих мест, так как закрылись многие фабрики, заводы и прочих предприятия.

Власти постоянно рапортуют об экономическом росте, но люди на местах не очень его ощущают. Сотни тысяч жителей страны уехали в Россию в поисках низкооплачиваемой, неквалифицированной работы.

Многие из тех, кто остался в Кыргызстане, получают столь низкие зарплаты, что им приходится трудиться на двух, или даже трех работах.