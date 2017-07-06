Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах как самовыдвиженец, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Выдвижение Путина от «Единой России» маловероятно, подчеркнул один из собеседников издания.

Источники издания отметили, что поскольку Путин позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» является приоритетным.

В свою очередь собеседник РБК, близкий к Кремлю, указал, что уровень доверия к Путину выше, чем к «Единой России».

В том случае, если Путин решит пойти на выборы как самовыдвиженец, то он может объявить об этом либо на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), который проходит в конце года, либо на каком-то другом мероприятии «в народном формате», пишет РБК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Закон позволяет Владимиру Путину претендовать на очередной срок на посту президента, однако пока о планах баллотироваться он не объявлял.

Российское законодательство предусматривает два варианта выдвижения кандидатом в президенты — от партии и самовыдвижение. В 2000 и 2004 годах Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец, а в 2012 году — как кандидат от «Единой России».

Между тем, «Левада-центр» зафиксировал резкий рост рейтинга «Единой России»: за год он вырос с 55 до 63 процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного «Левада-центром» в июле.

Респондентов спрашивали, пришли бы они на выборы, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье. У тех, кто утвердительно ответил на этот вопрос, выясняли, за какую партию они бы проголосовали.

Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, включая КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Яблоко» и «Парнас» — снизились либо остались без изменений.

Рост рейтинга «Единой России» ранее зафиксировали соцопросы, проводимые ВЦИОМом и Фондом Общественное мнение.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают снижение популярности всех партий, кроме «Единой России», с усталостью после парламентских выборов 2016 года.

Российская партийная система, считает политолог Александр Кынев, «впала в анабиоз», а партии остались без ресурсов, с «психологическими травмами после результатов, которые были получены» и почти свернули свою деятельность.

На выборах в Госдуму, прошедших 18 сентября 2016 года, «Единая Россия» набрала 54,20 процента голосов, улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами почти на пять процентов.

Кроме «Единой России» в парламент текущего созыва прошли еще три партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Из них лишь ЛДПР удалось набрать больше голосов (почти на 1,5 процента), чем на предыдущих выборах.