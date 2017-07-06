В соревнованиях за победу боролись около 500 спортсменов из более чем двадцати государств. Представители Таджикистана выиграли 5 золотых медалей.

В состязаниях взрослых звание чемпионов Азии завоевали Акмалиддин Каримов (57 кг), Бехрузи Ходжазода (68 кг), Мубориз Мунавваров (74 кг), среди юниоров Сомон Сангов (52 кг) и Джахонгир Авазов (65 кг).

Серебро получили Умед Хасанбеков (90 кг) у взрослых, Абдумаджид Нуралиев (81 кг), Шарифджон Назриев (87 кг) среди юниоров, Сухроб Исматов (57 кг) и Абдулхамид Мухибов (100 кг) в соревнованиях у молодежи.

Кроме того, еще две серебряные медали выиграли Табрезшо Парпишоев (74 кг) и Фаридун Одилов (90 кг) в состязаниях по боевому самбо.

Бронзовыми призерами стали Джомии Хасан (52 кг), Нозимджон Охиров (62 кг), Зафар Олимшоев (82 кг), Шамшод Абдуллоев (100 кг) среди взрослых,

- Давлатшох Давлатов (56 кг), Фаррух Халимов (60 кг), Диловар Холов (75 кг), Вайсиддин Соибов (87 кг) среди юниоров,

- минджон Холов (48 кг), Умеджон Мухиддинов (62 кг), Саиджони Хайдар (68 кг), Субхиддин Шамсиддинов (70 кг), Али Шарифов (74 кг), Мехрнуши Иззатшо (82 кг) в состязаниях молодежи, Азиза Азизова (80 кг) среди девушек,

- Фирдавс Фозилбеков (82 кг) в боевом самбо.

Накануне старта турнира в Ташкенте также прошел конгресс Союза самбо Азии (ССА). По итогам выборов представитель Таджикистана Махмуд Абдулло сохранил за собой должность первого вице-президента Союза самбо Азии.