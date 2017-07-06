В Таджикистане временно приостановлена выдача водительских удостоверений, регистрация автомототранспортных средств и проведение обязательного технического осмотра транспорта.

Управление ГАИ сообщает, что данная мера связана с проведением профилактических работ в Республиканской информационной системе ГАИ МВД РТ, в подразделениях ГАИ МВД республики на местах с 8 по 11 июля 2017 года.

Таджикистан перешел на биометрические водительские права весной 2014 года. Документы нового образца на территории республики были введены в соответствии с требованиями Венской конвенции о дорожном движении, членом которой является Таджикистан.