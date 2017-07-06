Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани прибыл сегодня с рабочим визитом в Таджикистан.

В Международном аэропорту Душанбе высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид и другие официальные лица, сообщает источник в правительстве страны.

Лидер Афганистана примет участие в трёхсторонней встрече лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также сегодня прибыл с рабочим визитом в Таджикистан.

В Международном аэропорту Душанбе высокого гостя встретили заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и другие официальные лица.

В 13 часов по душанбинскому времени запланирована встреча президента Таджикистана с премьер-министром Кыргызстана.

Также сегодня в загородной резиденции «Пугус» с участием президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, президента Исламской Республики Афганистан Мухаммада Ашрафа Гани, премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова состоится встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.