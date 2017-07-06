Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что Ташкент не возражает против возведения Рогунской ГЭС, но при ее строительстве должны быть учтены и национальные интересы Узбекистана. Заявление главы внешнеполитического ведомства Узбекистана прозвучало в ответ на вопрос жителя Приаралья во время «прямой линии» в международном пресс-клубе в Ташкенте, сообщае Озодлик.

По словам Абдулазиза Камилова, Таджикистан и Узбекистан должны прийти к согласию в вопросах, связанных со строительством Рогунской ГЭС. Он заявил, что надеется на скорое начало экспертных переговоров по поводу распределения водных ресурсов в регионе.

Глава МИД Узбекистана назвал наиболее подходящим вариантом решения водных проблем реализацию двух конвенции по распределению водных ресурсов региона, которые разработаны для Центральной Азии региональным центром ООН по превентивной дипломатии, и призвал другие страны как можно скорее начать рассмотрение этих документов.

По словам Абдулазиза Камилова, таджикская сторона их сейчас рассматривает.

«Мы исходим из того, что других альтернатив достижению регионального соглашения по разумному, справедливому регулированию водных ресурсов в Центральной Азии – нет… То, что мы не прореагировали на Рогунскую ГЭС в очередной раз, не значит, что изменилась наша позиция. Мы все равно продолжаем придерживаться принципиальной позиции, что при сооружении таких плотин, должны учитываться интересы стран и верховья и низовья. Мы не говорим нашим таджикским друзьям – остановите строительство Рогуна. Пожалуйста, стройте, но, давайте договоримся об определенных гарантиях в соответствии с этими конвенциями, где прописаны ваши права и наши права, ваши обязанности, наши обязанности. Есть механизм, если возникает спорный вопрос, есть пути возмещения ущерба, если они были нанесены».

Глава МИД Узбекистана также напомнил, что накануне по узбекскому ТВ был показан «очень хороший фильм про таджикско-узбекские отношения». По словам Камилова, фильм «сделан в очень дружелюбном духе»

Во время прямого диалога главы МИД Узбекистана с согражданами в международном пресс-клубе присутствовали руководители всех заграничных учреждений страны и недавно открытых региональных представительств внешнеполитического ведомства. Прямую трансляцию события вели телеканалы O‘zbekiston и My5.