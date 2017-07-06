Юношеская сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, 5 июля вечером провела свой второй матч на международном турнире «CAFA U-15 Boys Tournament 2017» для стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации, который проходит в Гиссаре.

Юношеская сборная Таджикистана, составленная из воспитанников Академии футбола ФФТ, сыграли со своими сверстниками из Узбекистана. Встреча получилась упорной, интересной и завершилась минимальной победой узбекских футболистов – 2:1. Автором победного дубля стал Буронбек Мирзасалимов. В составе нашей сборной гол на свой счет записал Алишер Рахимов, сообщает официальный сайт ФФТ.

В другой встрече сборная Туркменистана одержала крупную победу над командой Кыргызстана – 3:0. Дубль Тимура Палванова и гол Хемра Гуджикова принесли туркменской команде первые три очка на турнире. Команда Кыргызстана заканчивала этот матч вдесятером. На 69-й минуте вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную, схлопотал Сергей Шиповский.

По прошествии трех сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет юношеская сборная Узбекистана, которая в трех сыгранных играх одержала три победы. У Афганистана шесть очков и матч в запасе. Туркменистан с тремя баллами расположился на третьей строчке. Юноши Таджикистана и Кыргызстана очков пока не набрали.

Сегодня на турнире день отдыха. Борьбу за медали команды продолжат в пятницу, 7 июля. В четвертом туре Афганистан сыграет с Туркменистаном (начало матча – в 18:00 часов), а Таджикистан встретится с Кыргызстаном (начало игры – в 21:00 час).

Напомним, что турнир «CAFA Boys U-15 Tournament 2017» проходит по круговой системе в один круг. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков. Всего на турнире для юношеских сборных стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации будут сыграны 10 матчей.