Модели Сафина и Зарнигор добились успеха на Asian Model Awards в Южной Корее

Азиатский фестиваль моды, проводимый Корейской ассоциацией моды, за свою 10-летнюю историю стал одним из важнейших событий в календаре мировой светской жизни. Сегодня мероприятие объединяет под своим крылом конкурс красоты «Asia New Star Model Contest», Неделю моды «Asia Festival», конкурс-выставку индустрии моды и красоты Asia Awards, а также азиатский вариант «Оскара» и «Грэмми» - Asian Model Awards.

Таджикистан участвует в Asia New Star Model Contest с 2016 года. Тот год стал удачным стартом для таджикской модели Фатимы Махмадалиевой, выбранной самой лучшей моделью 2016 года.

Жюри конкурса также выбрало модель Фатиму лицом города Сувон, в котром и проходил конкурс красоты, и первым представителем Asia Model Festival в Таджикистане.

Теперь она ежегодно будет отправлять новых участниц из Таджикистана на мировой конкурс.

Модель Сафина и Зарнигор

В 2017 году Фатима остановила свой выбор на своих подругах и моделях Зарнигор Хусаиновой и Сафине Гаибовой, которые достигли неплохих результатов.

Так, Сафина Гаибова была выбрана лучшей моделью, попав в топовую 10-ку, а также первым представителем олимпийских игр в Таджикистане.

А для Зарнигор Хусаиновой министерство туризма и культуры Южной Кореи открыло двери для посещения страны в качестве друга страны в период с 2017 по 2019 годы.

В общем в нынешнем конкурсе приняли участие представители 27 азиатских государств.

23 июня состоялся финал для моделей Face of Asia, в который с триумфом вышли 11 участников из Центральной Азии.

Таджикиские участники заявили о себе и на импровизированной Неделе моды «Asia Festival», предоставляющей молодым азиатским дизайнерам возможность продемонстрировать миру свои коллекции и привлечь внимание крупных мировых байеров.

Дизайнер Умед Кучкалиев приглянулся строгим экспертам, и они доверили ему представлять Таджикистан в этом секторе Фестиваля. Отметим, что из Центральной Азии было выбрано всего лишь два дизайнера для участия в Корее.

Asian Model Festival, прошедший в июне в Южной Корее, – одно из крупнейших событий не только на желтом континенте, но и во всем мире. Трансляции фестиваля были доступны в 127 странах мира; за телевизионной и интернет-аудиторией следило около миллиарда человек. Самым главным отличием Азиатского фестиваля моды от всевозможных светских тусовок является акцент на талантливых молодых людях, достойных мирового признания, но пока никому не известных.