Круглый стол на тему «Регулирование процессов трудовой миграции в РТ: возможности и перспективы» состоялся сегодня в столичной гостинице "Шератон". Он был организован министерством труда, миграции и занятости населения совместно с Центром по правам человека при технической поддержке Института Открытое общество – Фонд Содействия Таджикистан.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов уполномоченных в сфере миграции, национальные и зарубежные эксперты, а также представители гражданского общества, которые совместно обсудили вопросы текущей миграционной политики, реинтеграции возвратившихся мигрантов, их профессиональной подготовки, трудоустройства и защиты прав. Особый акцент был сделан на женщинах-мигрантах и семьях трудовых мигрантов в странах трудоустройства.

С приветственным словом выступили заместитель министра труда, миграции и занятости населения РТ Нурулло Махмадуллозода, Уполномоченный по правам человека в РТ Зариф Ализода, директор ОО «Центр по правам человека» Нурмахмад Халилов, которые отметили важность обсуждаемой темы не только для ведомств и организаций, которые они представляют, но и для соблюдения прав человека в целом.

«Проведение данного круглого стола будет способствовать не только совершенствованию миграционной политики, но и выполнению Таджикистаном своих международных обязательств в области трудовой миграции», - отметил один из выступающих.

Кроме интересных презентаций, которые представили соответствующие государственные структуры, работающие в сфере трудовой миграции, своими исследованиями поделились и независимые эксперты, раскрыв полную картину с ситуацией в этой сфере.

Например, о защите прав трудовых мигрантов в России рассказал участникам представитель ПСП-Фонд из Санкт-Петербурга Андрей Якимов, а с положением таджикских женщин-трудовых мигрантов в Российской Федерации ознакомила Турсуной Алимардонова из организации «Профсоюз трудящихся-мигрантов» из Москвы.

Интересно, что свое видение высказали и «виновники торжества» - трудовые мигранты, которые тоже участвовали в обсуждениях в отдельных группах – по подготовке трудовых мигрантов к выезду, информированию мигрантов и расширению доступа к информации; по вопросу профессиональной подготовки мигрантов и реинтеграции возвратившихся мигрантов, а также правовой защите трудовых мигрантов.

По итогам круглого стола были разработаны и приняты рекомендации, которые будут направлены на рассмотрение уполномоченных органов по совершенствованию регулирования процессов трудовой миграции в РТ и предложена стратегия по их внедрению.