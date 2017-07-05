Как защитить страну от киберопасности, как пользоваться потенциалом цифровой экономики и какими должны быть глобальные и национальные подходы к управлению сети.

Эти и другие проблемы управления интернетом обсудили на втором Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом в Душанбе.

На форум, который состоялся 22 - 23 июня, были приглашены представители Центральной Азии, России, Азербайджана, Грузии, Армении, Белоруссии, Украины. Также присутствовали представители Facebook, ICAAN и ISOC.

Главная цель мероприятия – организация открытой площадки для обсуждения вопросов политики управления интернетом в странах Центральной Азии.

Слева направо вице-премьер министр РТ Азим Иброхим, представитель исполнительного аппарата президента Махмудхон Сараев, заместитель председателя Службы связи РТ Илхом Атоев Asia-Plus

Как отметил вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим, проведение данного форума в Душанбе является ярким примером того, что страны Центральной Азии нуждаются в плодотворной площадке по определению путей решения существующих проблем.

«Одним из основных способов оперативного взаимного информирования является интернет. Поэтому значимый акцент в мире и в Таджикистане сегодня делается на разработке и реализации сбалансированной государственной политики по управлению интернетом - устранению угроз для кибербезопасности, расширению доступа к Всемирной сети, достижению экономического роста через использование возможностей интернета», - отметил он.

По его словам, международные обязательства требуют от Таджикистана принятия неотлагательных мер по развитию научных исследований и подготовке квалифицированных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В процессе регулирования единого информационного пространства как отдельных стран, так и на международном уровне особого внимания заслуживает вопрос гармонизации нормативно-провой базы ИКТ.

«В первую очередь это касается трактовки кибервойны, кибератаки, киберготовности и т.д. К сожалению, единого подхода к этому вопросу пока нет. Поскольку каждая страна самостоятельно регулирует рамки дозволенного и правил безопасности», - отметил Азим Иброхим.

Вице-премьер отметил, что без создания соответствующих организационных структур, их материально-технического обеспечения, подготовки и правильной расстановки кадров для обеспечения кибербезопасности на всех уровнях невозможно достичь желаемых результатов. «В этой связи необходимо наращивать сотрудничество и партнёрство на региональном и глобальном уровне во имя обеспечения всеобщей безопасности. Мы видим в этом реальный выход из опасной колеи самоуничтожения человечества. Очевидно, что эффективное использование цифровой экономики будет способствовать решению целого ряда социальных, экономических и экологических задач во всех странах», - отметил он.

Таджикские домены TJ и ТОҶ

Михаил Якушев, представитель Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICAAN) по Восточной Европе и Центральной Азии, отметил, что Таджикистан намерен в ближайшее время наравне с доменом TJ реализовать и домен ТОҶ. По его словам, 10 лет назад Корпорация начала проект создания национальных IDN-доменов (IDN сокр. от англ. Internationalized Domain Names —интернационализированные доменные имена) верхнего уровня. На данный момент 50 стран, где графика национальных языков не основана на латинице, получили возможность вести национальные домены на своем языке. Например, .РФ (президент.рф), .УКР, .КАЗ. и др.

«Каждая из стран бывшего СССР имеет домен на национальном языке, за исключением Кыргызстана и Таджикистана. Я знаю, что у таджикских коллег есть желание получить домен .ТОҶ. Мы будем приветствовать [это] и помогать им в этом», - сказал он.

Якушев отметил необходимость развития интернета в Центрально-Азиатском регионе.

«Для этого необходимо, чтобы интернет был доступным, интересным, полезным и безопасным. Мы готовы работать с государствами над тем, чтобы интернет был фактором экономического и социального развития как внутри страны, так и на международной арене», - отметил он.

Борьба с киберпреступностью

Якушев также подчеркнул необходимость противодействия киберпреступности.

«Самое главное - предотвратить производство преступления, найти злоумышленников, кто этим занимается. Это и должно быть основной задачей правоохранительных органов, как в реальном так и в электронном пространстве. Мы готовы всячески содействовать и в оперативно-технической работе. Блокировка - это не только крайний способ, но это и неэффективные действия правоохранительных органов того или иного государства», - отметил он.

Между тем, Таджикистан также уязвим для кибератак. По данным Глобального индекса кибербезопасности, по итогам 2016 года Таджикистан по уровню уязвимости для кибератак занял 91-е место среди 183 стран (1-е место – самая стабильная, последнее - наиболее уязвимая для кибератак страна).

Напомним, в январе минувшего года был атакован сайт maorif.tj - официальный сайт Министерства образования и науки Таджикистана. Там появились фото и гимн экстремистской религиозной группировки «Джундуллох», от российских властей требовали прекратить поддержку «преступного руководства Башара Асада» и убийства женщин и детей и вывести свои войска из Сирии.

13 января 2015 года сайт tajembfrance.fr/ – интернет-страница посольства Таджикистана в столице Франции - подвергся нападению хакеров. Эта атака произошла после кровавого нападения на редакцию карикатурного журнала «Шарли Эбдо» в Париже, и хакеры разместили на странице посольства девиз: Op France Musulman Еt je Рas Charli («Я – мусульманин, а не Шарли»).

Сейчас Таджикистан находится на пути создания своей Службы реагирования на компьютерные инциденты - CERT, которая уже есть в соседних странах, и даже в Афганистане. Для обеспечения работоспособности и безопасности этих информационных систем созданы центры обработки данных (ЦОД) при государственном унитарном предприятии «Центр поддержки межбюджетных финансовых операций» Министерства финансов РТ, при ГУП «Центр единого окна» Таможенной службы при правительстве РТ и «Центр программирования налогового администрирования» Налогового комитета Таджикистана.

Мобильные приложения - неизведанный человеком путь вербовки

Юлия Денисенко, директор Ассоциации центров изучения религии Казахстана, которая выступила на заседании по угрозам и реалиям киберэкстремизма в Центральной Азии, рассказала о том, что удобнее и безопаснее вербовать через приложения.

«Мы все время говорим об интернете, однако есть и мобильные приложения, но это поле никем не пахано. Я проводила исследование через приложение Zello. За две недели меня познакомили с вербовщиком, который отправляет людей в Сирию. В этом приложении меня сразу нашли несколько человек. Один из них отбывает наказание в РФ, и он, находясь в колонии, активно вербует девушек. Он же сообщил кодовые слова, через которые меня бы приняли люди и отправили в Сирию», - рассказала она.

Однако, по ее словам, власти не ведут соответствующую борьбу с экстремизмом.

Потенциал цифровой экономики

Сессия по раскрытию потенциала цифровой экономики через национальные стратегии и региональное сотрудничество представила новые возможности цифровой экономики, недоступные в условиях традиционной или индустриальной экономики.

Как говорит Асомиддин Атоев, координатор регионального проекта общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики Кыргызстана», для эффективного использования этих возможностей важным фактором успеха является наличие трех аналоговых компонентов, таких как благоприятная законодательная база, навыки и подотчетные институты.

«Таким образом, цифровая экономика - это новая парадигма взаимоотношений через эффективное инновационное применение ИКТ. Главным ресурсом этой парадигмы выступают данные, повсеместная доступность которых обеспечивается через комплексную экосистему, известную как киберпространство. У стран региона Центральная Азия впервые после Шелкового пути появилась историческая возможность стать ключевым звеном глобальной экономики, используя преимущества киберпространства для укрепления своей национальной экономики и своих экономических ниш в глобальной экономике», - отметил Атоев.