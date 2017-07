Top level talks between Tajikistan and Pakistan that took place in Dushanbe on July 5 have resulted in signing of a number of memoranda of understanding (MoUs) and agreements, according to the Tajik president’s official website.

