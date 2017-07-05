Силы безопасности Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана и США, а также наблюдатели из Казахстана примут участие в ежегодном многонациональном командно-штабном учении «Региональное сотрудничество-2017». Учение пройдет в Таджикистане с 10 по 23 июля. Командовать им будет Министерство обороны РТ.

«РC – 17» является имитируемой миротворческой операцией, проводимой в соответствии с мандатом ООН, в которой основное внимание уделяется борьбе с терроризмом, безопасности границы, координации действий в случае стихийных бедствий и операции по обеспечению стабильности в регионе, сообщается в распространенном пресс-релизе американского диппредставительства в Душанбе.

Каждая страна предоставит представителей для совместной работы над планированием совместных военных операций, обусловленных несколькими потенциальными сценариями.

Обучение, проводимое в рамках «РС- 2017», способствует сотрудничеству и функциональной совместимости, наращиванию потенциала для решения проблем взаимной безопасности и повышает оперативность реагирования между многонациональными организациями.

В данном мероприятии будут участвовать пять стран и более 200 человек - представителей Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана и США.

Кроме того, с 17 по 21 июля войска США и Таджикистана проведут двусторонние полевые учения вблизи Фахрабада.

«В рамках усилий по расширению региональной функциональной совместимости «РС -17» предоставляет форум для решения соответствующих региональных проблем путем сотрудничества в области безопасности и обмена информацией, направленной на укрепление региональной координации и диалога. В этом году Региональное сотрудничество будет сосредоточено на операциях по стабильности, безопасности границ, пограничном контроле, борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и оружия», - отмечает посольство США в РТ.

Учения по региональному сотрудничеству проводятся ежегодно с 2001 года; последнее мероприятие было проведено 16-28 сентября 2016 года в Массачусетсе.