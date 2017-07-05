На днях в Голливуде сочетались браком наследники двух российских олигархов. Сын бизнесмена Альберта Авдоляна и дочь предпринимателя Эльдара Османова сыграли роскошную свадьбу, поразившую местных жителей своим размахом. Торжество прошло в знаменитом кинотеатре «Долби», где ежегодно вручают премию «Оскар». Русские олигархи на одни только цветы потратили полмиллиона долларов, сообщают СМИ.

Широта размаха, кажется, поразила даже приглашенных звезд. Леди Гага, скажем, перед выступлением заметила, что раньше в этом зале на свадьбах ей петь не приходилось. Гости шутку оценили и хохотали до слез.

Еще больше певица могла бы удивиться компании, в которой ей в тот вечер повезло выступить. Устроители вечеринки позаботились о разных музыкальных вкусах. Кроме Леди Гаги, спели на прославленной сцене Стас Михайлов и Николай Басков. А танец молодых был выдержан в национальных традициях.

К организации торжества молодые вообще подошли с выдумкой. Вместо обычных бумажных приглашений гостям доставляли черные кейсы. Внутри лежала статуэтка «Оскара», золотая пластина с именами брачующихся и датой церемонии. На встроенном в чемодан экране показывалось видеоприглашение.

Ранее самым роскошным свадебным торжеством называли церемонию бракосочетания Хадиджи Ужаховой и Саида Гуцериева (сына российского олигарха и владельца АО НК «Русснефть» Михаила Гуцериева). На их свадьбе пели Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас и Алла Пугачева. А платье для невесты ливанского дизайнера Elie Saab весило 25 килограммов из-за страз и жемчуга.

Сообщается, что всем гостям оплатили перелет в Лос-Анджелес и номера в отелях. Дотошные репортеры беспомощно пытаются подсчитать, во сколько же обошлась эта свадьба щедрым родителям. Но слишком разные получаются суммы — то ли 10 миллионов долларов, то ли 20, то ли 25.