Жанр: мультфильм, приключения

Страна: США

Режиссёры: Джон Уоттс

Музыка: Майкл Джаккино

Премьера в Душанбе: 6 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Между тем, 2 июля исполнилось два года деятельности кинотеатра «Навруз». За время своей деятельности кинотеатр по качеству обслуживания и показа фильмов зарекомендовал себя среди таджикских жителей.