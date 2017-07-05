Итальянский фермер Дарио Гамбарин при помощи трактора создал на поле портрет президента России Владимира Путина в преддверии саммита G20, со ссылкой на Associated Press сообщает РБК.



Поле расположено вблизи от итальянского города Верона, уточняет агентство.​ Ширина портрета российского лидера составляет 135 м, из-за его масштабов весь портрет можно разглядеть только с высоты, пишет AP.



Газета The Telegraph разместила фотографию портрета российского президента в своем Twitter. Портрет сопровождается надписями «Путин» и «G20 2017».

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. На нем 7 июля состоится первая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.



Как отмечает Associated Press, в прошлом году Гамбарин уже делал аналогичные портреты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которые на тот момент были претендентами на пост президента США.



Фермер отметил, что не измеряет поле, прежде чем начинает «рисовать» портрет, а создает его «на глаз», пишет агентство. По информации агентства, ​Гамбарин создает портреты на короткий период — между сбором урожая и посевом следующего, пишет AP.