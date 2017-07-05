Мэр Душанбе Рустам Эмомали 4 июля своим решением назначил Муродджона Самиева директором открывшегося недавно в столице самого крупного аквапарка Таджикистана. Его официальное название - госучреждение «Центр обслуживания Обшорон» , сообщил «АП» источник в столичной администрации.

По данным «АП», Муродджон Самиев является сыном экс-главы ОАХК «Барки Точик», экс-мэра города Курган-Тюбе, экс-директора Байпазинской ГЭС, ныне главы района Исмоили Сомони города Душанбе Шарифхона Самиева.

Самый большой в Таджикистане аквапарк «Обшорон», который расположен на берегу реки Душанбинка на спуске проспекта Исмоили Сомони был сдан в эксплуатацию мэром 19 июня.

Аквапарк расположен на территории 20 тысяч квадратных метров. Здесь возведены семь бассейнов с различными ландшафтами, фонтаны, 14 водных аттракционов, площадки для водных игр, сообщает пресс-служба мэра столицы Таджикистана.

Одновременно аквапарк сможет принять свыше 300 посетителей. На возведение объекта израсходовано свыше 63,6 миллионов сомони.

Строила аквапарк отечественная компания «Сохтмони махсус» (Спецстрой) во взаимодействии с итальянской - Preston & Barbieri.

Строительство этого аквапарка было начато турецкой фирмой «Эмек Прожект Лимитед Ширкати» еще в 2003 году, однако компания не выполнила своих контрактных обязательств, и свернула проект спустя пять месяцев.

Как отмечали в самой компании, в феврале 2003 года, когда и был заключён контракт, они намеревались приобрести стройматериалы в России, но буквально в следующем месяце цены на них выросли на 200%, что и послужило причиной невыполнения своих обязательств перед заказчиком.

Неоднократные обращения столичной мэрии к директору фирмы оставались без ответов, их также не удалось привлечь к суду.