Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время танца в Киргизии, 4 июля 2017 года

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, находясь с визитом в Киргизии, станцевала энергичный танец на берегу озера Иссык-Куль вместе с группой молодежи на ежегодном культурно-образовательном форуме "Дети Содружества" 4 июля.

Сенатор приняла участие в танцевальном флешмобе, организованном юными участниками культурно-образовательного форума «Дети содружества». Она выполнила целый ряд танцевальных движений, повторяя их за танцорами.

Вместе с Матвиенко во флешмобе поучаствовал глава жогорку кенеша (киргизского парламента) Чыныбай Турсунбеков, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Неожиданное для политиков амплуа танцоров — в нашей фотогалерее.