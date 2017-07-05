По инициативе управления по делам женщин и семьи Согдийской области образована 21 рабочая группа: ее членам предстоит убедить жительниц Худжанда не носить чуждую таджичкам одежду.

В рабочие группы вошли представители сфер образования, здравоохранения, религии, молодежных организаций, активистки женского движения, милиции и спорта, сообщает пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.

Глава Согдийского управления по делам женщин и семьи Нодира Мирзозода поставила перед рабочими группами задачи усилить пропаганду по устранению ношения хиджаба и сатра жительницами Худжанда, как чуждой таджичкам одежды.

Члены рабочих групп посетят все микрорайоны города Худжанд, центры торговли, здравоохранения, швейные цеха, школы, детсады, рестораны, рынки города.