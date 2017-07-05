В Санкт-Петербурге (РФ) в рамках международной социальной программы «Футбол для дружбы» состоялся чемпионат по футболу среди детей из 64 стран мира. В этом первенстве приняли участие и представители Таджикистана.

Пятый по счету международный детский форум «Футбол для дружбы» проходил с 26 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге. Таджикистан в проекте принял участие впервые.

Нашу страну на этом фестивале представили юный футболист Хуршед Муртазокулов, а также юные журналисты – Лола Касымова и Умед Муродов.

Таджикский футболист Хуршед Муртазокулов (в центре) Фото с официальной страницы турнира в Фейсбуке

Продвигая идеи проекта, которыми являются, в частности, мир, дружба, равенство и братство, юные послы Таджикистана провели встречи со многими известными личностями республики, среди которых олимпийский чемпион 2016 года метатель молота Дильшод Назаров, депутат парламента Шариф Рахимзода, вице-президент Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев, певица популярной группы «Авесто» Тахмина Рамазанова, председатель Союза писателей Таджикистана поэт Низом Косим и другие.

Также юные послы встретились со своими сверстниками, получившими известность в стране благодаря достижениям в учебе, спорте, искусстве.

Перед началом соревнований участники турнира под руководством юных тренеров, ранее участвовавших в этом проекте, и под присмотром известных футболистов прошли тренировочные сборы, которые помогли спортсменам наладить отношения на футбольном поле, выработать командную тактику и почувствовать плечо товарища по команде.

В этом проекте мальчики и девочки 12 лет были объединены в 8 международных сборных.

1 июля они встретились на футбольном поле.

Известный российский футболист Андрей Кержаков дал напутствия участникам игры Фото с официальной страницы турнира в Фейсбуке

Перед началом футбольных баталий под лозунгом приверженности важнейшим человеческим ценностям главный тренер сборной Санкт-Петербурга по регби на колясках Владимир Бусыгин провел жеребьевку.

В первом матче чемпионата сборная, где капитаном команды был таджикский футболист Хуршед Муртазокулов, а его партнерами - юные спортсмены из Кыргызстана, Уругвая, Голландии, Македонии, Ирака, Ганы и Бангладеш, в равной борьбе уступила сопернику со счетом 0:2.

В утешительном матче команда Муртазокулова одержала победу со счетом 4:2.

В финал турнира прошли дети, игравшие в оранжевых и фиолетовых цветах. Завершилась игра со счетом 4:3 в пользу спортсменов из оранжевой команды, в составе которой блистали юные футболисты из Чехии, Аргентины, Азербайджана.

Кульминацией соревновательной части пятого сезона Международной социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» стала уникальная церемония награждения участников финала. Команды вручили друг другу медали, грамоты и специальные призы от Российского футбольного союза.

Представители Кыргызстана и Таджикистана наблюдают за игрой Фото с официальной страницы турнира в Фейсбуке

«Приятно смотреть на молодых ребят с горящими глазами со всего мира. На чемпионате по «Футболу для дружбы» спортсмены из разных стран за три дня объединились в настоящие команды. Дети боролись за победу как взрослые, и, я думаю, их ожидает большое будущее», — прокомментировал вице-президент РФС, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Юные футболисты, не принимавшие участия в финальной игре, провели ряд дружеских встреч в поддержку ценностей программы «Футбол для дружбы». Поболеть за юных спортсменов пришли более тысячи человек, среди которых известные футболисты, в том числе лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков и главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов, боле 200 журналистов ведущих спортивных международных СМИ и представители футбольных ассоциаций мира.

Отметим, что участники Пятого международного детского социального проекта «Футбол для дружбы» в Санкт-Петербурге выбрали испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» обладателем Кубка девяти ценностей. По итогам голосования участников и гостей форума «Реал» обошел итальянские клубы «Милан» и «Ювентус». Обладателя Кубка девяти ценностей определяли на форуме в третий раз. В 2015 году им была названа «Барселона», а в 2016-м – «Бавария».

Церемония награждения победителей Фото с официальной страницы турнира в Фейсбуке

2 июля участники форума посетили также финал Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург Арена» с участием сборных Германии и Чили (1:0).

…Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство – ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта – развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.